redacted gdupi logo

redacted gdupi hind (GDUPI)

Loendis mitteolevad

1 GDUPI/USD reaalajas hind:

--
----
-7.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
redacted gdupi (GDUPI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:34:56 (UTC+8)

redacted gdupi (GDUPI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-7.80%

-26.20%

-26.20%

redacted gdupi (GDUPI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GDUPI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GDUPIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GDUPI muutunud -1.10% viimase tunni jooksul, -7.80% 24 tunni vältel -26.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

redacted gdupi (GDUPI) – turuteave

$ 231.20K
$ 231.20K$ 231.20K

--
----

$ 231.20K
$ 231.20K$ 231.20K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

redacted gdupi praegune turukapitalisatsioon on $ 231.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GDUPI ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 231.20K.

redacted gdupi (GDUPI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse redacted gdupi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse redacted gdupi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse redacted gdupi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse redacted gdupi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.80%
30 päeva$ 0+0.46%
60 päeva$ 0+35.39%
90 päeva$ 0--

Mis on redacted gdupi (GDUPI)

$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse redacted gdupi (GDUPI) allikas

Ametlik veebisait

redacted gdupi hinna ennustus (USD)

Kui palju on redacted gdupi (GDUPI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie redacted gdupi (GDUPI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida redacted gdupi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake redacted gdupi hinna ennustust kohe!

GDUPI kohalike valuutade suhtes

redacted gdupi (GDUPI) tokenoomika

redacted gdupi (GDUPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GDUPI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse redacted gdupi (GDUPI) kohta

Kui palju on redacted gdupi (GDUPI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GDUPI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GDUPI/USD hind?
Praegune hind GDUPI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on redacted gdupi turukapitalisatsioon?
GDUPI turukapitalisatsioon on $ 231.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GDUPI ringlev varu?
GDUPI ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GDUPI (ATH) hind?
GDUPI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GDUPI madalaim (ATL) hind?
GDUPI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GDUPI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GDUPI kauplemismaht on -- USD.
Kas GDUPI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GDUPI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GDUPI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.