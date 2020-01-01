Red Siberian Husky (KOVU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Red Siberian Husky (KOVU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Red Siberian Husky (KOVU) teave When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Ametlik veebisait: https://www.kovucoin.com/ Ostke KOVU kohe!

Red Siberian Husky (KOVU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Red Siberian Husky (KOVU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.83K $ 18.83K $ 18.83K Koguvaru: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Ringlev varu: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.83K $ 18.83K $ 18.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00651786 $ 0.00651786 $ 0.00651786 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Red Siberian Husky (KOVU) hinna kohta

Red Siberian Husky (KOVU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Red Siberian Husky (KOVU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOVU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOVU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOVU tokeni tokenoomikat, avastage KOVU tokeni reaalajas hinda!

KOVU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOVU võiks suunduda? Meie KOVU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOVU tokeni hinna ennustust kohe!

