Mis on Red Kite (PKF)

What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes: A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team. The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India. Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital. Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures. What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1. Token Utility: Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Red Kite (PKF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Red Kite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Red Kite (PKF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Red Kite (PKF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Red Kite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Red Kite hinna ennustust kohe!

PKF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Red Kite (PKF) tokenoomika

Red Kite (PKF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PKF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Red Kite (PKF) kohta Kui palju on Red Kite (PKF) tänapäeval väärt? Reaalajas PKF hind USD on 0.00855055 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PKF/USD hind? $ 0.00855055 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PKF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Red Kite turukapitalisatsioon? PKF turukapitalisatsioon on $ 1.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PKF ringlev varu? PKF ringlev varu on 142.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PKF (ATH) hind? PKF saavutab ATH hinna summas 2.91 USD . Mis oli kõigi aegade PKF madalaim (ATL) hind? PKF nägi ATL hinda summas 0.00375469 USD . Milline on PKF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PKF kauplemismaht on -- USD . Kas PKF sel aastal kõrgemale ka suundub? PKF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PKF hinna ennustust

Red Kite (PKF) Olulised valdkonna uudised