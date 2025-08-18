Rohkem infot GLYPH

Recursive Sigil Protocol logo

Recursive Sigil Protocol hind (GLYPH)

Loendis mitteolevad

1 GLYPH/USD reaalajas hind:

--
----
-22.20%1D
mexc
USD
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) reaalajas hinnagraafik
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-22.23%

-20.90%

-20.90%

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GLYPH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLYPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GLYPH muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -22.23% 24 tunni vältel -20.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) – turuteave

$ 21.80K
$ 21.80K$ 21.80K

--
----

$ 21.80K
$ 21.80K$ 21.80K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,910.11
999,871,910.11 999,871,910.11

Recursive Sigil Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 21.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLYPH ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999871910.11. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.80K.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Recursive Sigil Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Recursive Sigil Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Recursive Sigil Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Recursive Sigil Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-22.23%
30 päeva$ 0-8.80%
60 päeva$ 0-25.45%
90 päeva$ 0--

Mis on Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage.

Recursive Sigil Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Recursive Sigil Protocol (GLYPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Recursive Sigil Protocol (GLYPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Recursive Sigil Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Recursive Sigil Protocol hinna ennustust kohe!

GLYPH kohalike valuutade suhtes

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenoomika

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLYPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Recursive Sigil Protocol (GLYPH) kohta

Kui palju on Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLYPH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLYPH/USD hind?
Praegune hind GLYPH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Recursive Sigil Protocol turukapitalisatsioon?
GLYPH turukapitalisatsioon on $ 21.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLYPH ringlev varu?
GLYPH ringlev varu on 999.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLYPH (ATH) hind?
GLYPH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GLYPH madalaim (ATL) hind?
GLYPH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GLYPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLYPH kauplemismaht on -- USD.
Kas GLYPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLYPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLYPH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:25:17 (UTC+8)

