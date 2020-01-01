Record Nexus (RECORD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Record Nexus (RECORD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Record Nexus (RECORD) teave RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Ametlik veebisait: https://record.nexus/ Valge raamat: https://docs.musicprotocol.io/ Ostke RECORD kohe!

Record Nexus (RECORD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Record Nexus (RECORD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 995.34K $ 995.34K $ 995.34K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 471.51M $ 471.51M $ 471.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03335107 $ 0.03335107 $ 0.03335107 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00211327 $ 0.00211327 $ 0.00211327 Lisateave Record Nexus (RECORD) hinna kohta

Record Nexus (RECORD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Record Nexus (RECORD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RECORD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RECORD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RECORD tokeni tokenoomikat, avastage RECORD tokeni reaalajas hinda!

RECORD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RECORD võiks suunduda? Meie RECORD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RECORD tokeni hinna ennustust kohe!

