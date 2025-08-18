Rohkem infot RECON

Recon Solana hind (RECON)

1 RECON/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Recon Solana (RECON) reaalajas hinnagraafik
Recon Solana (RECON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Recon Solana (RECON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RECON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RECONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RECON muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Recon Solana (RECON) – turuteave

$ 3.79K
$ 3.79K$ 3.79K

--
----

$ 4.46K
$ 4.46K$ 4.46K

849.92M
849.92M 849.92M

999,916,267.130167
999,916,267.130167 999,916,267.130167

Recon Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 3.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RECON ringlev varu on 849.92M, mille koguvaru on 999916267.130167. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.46K.

Recon Solana (RECON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Recon Solana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Recon Solana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Recon Solana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Recon Solana ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.47%
60 päeva$ 0+11.70%
90 päeva$ 0--

Mis on Recon Solana (RECON)

Recon is a versatile tool designed to protect you within the Solana ecosystem. It utilizes advanced algorithms to evaluate token security risks, analyzing smart contracts, transaction patterns, decentralization, liquidity, and integrating external data to spot vulnerabilities. This in-depth analysis uncovers security risks, facilitating the creation of strong solutions to strengthen the Solana network's safety and resilience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Recon Solana (RECON) allikas

Ametlik veebisait

Recon Solana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Recon Solana (RECON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Recon Solana (RECON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Recon Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Recon Solana hinna ennustust kohe!

RECON kohalike valuutade suhtes

Recon Solana (RECON) tokenoomika

Recon Solana (RECON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RECON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Recon Solana (RECON) kohta

Kui palju on Recon Solana (RECON) tänapäeval väärt?
Reaalajas RECON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RECON/USD hind?
Praegune hind RECON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Recon Solana turukapitalisatsioon?
RECON turukapitalisatsioon on $ 3.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RECON ringlev varu?
RECON ringlev varu on 849.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RECON (ATH) hind?
RECON saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade RECON madalaim (ATL) hind?
RECON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RECON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RECON kauplemismaht on -- USD.
Kas RECON sel aastal kõrgemale ka suundub?
RECON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RECON hinna ennustust.
Recon Solana (RECON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.