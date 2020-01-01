Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rebel by Virtuals (REBELZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rebel by Virtuals (REBELZ) teave Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/14362 Valge raamat: https://rebelz.ai/gallery/Rebel%20by%20Virtuals%20white%20paper.docx Ostke REBELZ kohe!

Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rebel by Virtuals (REBELZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.73K $ 19.73K $ 19.73K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.73K $ 19.73K $ 19.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00395959 $ 0.00395959 $ 0.00395959 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Rebel by Virtuals (REBELZ) hinna kohta

Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REBELZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REBELZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REBELZ tokeni tokenoomikat, avastage REBELZ tokeni reaalajas hinda!

REBELZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REBELZ võiks suunduda? Meie REBELZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REBELZ tokeni hinna ennustust kohe!

