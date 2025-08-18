Mis on Rebel by Virtuals (REBELZ)

Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.

Üksuse Rebel by Virtuals (REBELZ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Milline on Rebel by Virtuals turukapitalisatsioon? REBELZ turukapitalisatsioon on $ 13.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REBELZ ringlev varu? REBELZ ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REBELZ (ATH) hind? REBELZ saavutab ATH hinna summas 0.00395959 USD . Mis oli kõigi aegade REBELZ madalaim (ATL) hind? REBELZ nägi ATL hinda summas 0 USD .

