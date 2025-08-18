Rohkem infot REBELZ

Rebel by Virtuals logo

Rebel by Virtuals hind (REBELZ)

Loendis mitteolevad

1 REBELZ/USD reaalajas hind:

--
----
-4.70%1D
USD
Rebel by Virtuals (REBELZ) reaalajas hinnagraafik
Rebel by Virtuals (REBELZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395959
$ 0.00395959$ 0.00395959

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-4.76%

-6.02%

-6.02%

Rebel by Virtuals (REBELZ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul REBELZ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. REBELZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00395959 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on REBELZ muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -4.76% 24 tunni vältel -6.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rebel by Virtuals (REBELZ) – turuteave

$ 13.88K
$ 13.88K$ 13.88K

--
----

$ 13.88K
$ 13.88K$ 13.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Rebel by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 13.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REBELZ ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.88K.

Rebel by Virtuals (REBELZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rebel by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rebel by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rebel by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rebel by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.76%
30 päeva$ 0-20.83%
60 päeva$ 0-24.97%
90 päeva$ 0--

Mis on Rebel by Virtuals (REBELZ)

Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rebel by Virtuals (REBELZ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Rebel by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rebel by Virtuals (REBELZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rebel by Virtuals (REBELZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rebel by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rebel by Virtuals hinna ennustust kohe!

REBELZ kohalike valuutade suhtes

Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenoomika

Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REBELZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rebel by Virtuals (REBELZ) kohta

Kui palju on Rebel by Virtuals (REBELZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas REBELZ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REBELZ/USD hind?
Praegune hind REBELZ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rebel by Virtuals turukapitalisatsioon?
REBELZ turukapitalisatsioon on $ 13.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REBELZ ringlev varu?
REBELZ ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REBELZ (ATH) hind?
REBELZ saavutab ATH hinna summas 0.00395959 USD.
Mis oli kõigi aegade REBELZ madalaim (ATL) hind?
REBELZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on REBELZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REBELZ kauplemismaht on -- USD.
Kas REBELZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
REBELZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REBELZ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.