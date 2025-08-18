Rohkem infot RBLS

Rebel Bots hind (RBLS)

1 RBLS/USD reaalajas hind:

$0.00021219
+1.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Rebel Bots (RBLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:07:04 (UTC+8)

Rebel Bots (RBLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 2.73
$ 0
--

+1.80%

-11.99%

-11.99%

Rebel Bots (RBLS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RBLS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RBLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.73 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RBLS muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.80% 24 tunni vältel -11.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rebel Bots (RBLS) – turuteave

$ 60.48K
--
$ 60.48K
285.03M
285,033,089.999
Rebel Bots praegune turukapitalisatsioon on $ 60.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RBLS ringlev varu on 285.03M, mille koguvaru on 285033089.999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.48K.

Rebel Bots (RBLS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rebel Bots ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rebel Bots ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rebel Bots ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rebel Bots ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.80%
30 päeva$ 0+25.07%
60 päeva$ 0+114.81%
90 päeva$ 0--

Mis on Rebel Bots (RBLS)

RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Rebel Bots (RBLS) allikas

Ametlik veebisait

Rebel Bots hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rebel Bots (RBLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rebel Bots (RBLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rebel Bots nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rebel Bots hinna ennustust kohe!

RBLS kohalike valuutade suhtes

Rebel Bots (RBLS) tokenoomika

Rebel Bots (RBLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RBLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rebel Bots (RBLS) kohta

Kui palju on Rebel Bots (RBLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas RBLS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RBLS/USD hind?
Praegune hind RBLS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rebel Bots turukapitalisatsioon?
RBLS turukapitalisatsioon on $ 60.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RBLS ringlev varu?
RBLS ringlev varu on 285.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RBLS (ATH) hind?
RBLS saavutab ATH hinna summas 2.73 USD.
Mis oli kõigi aegade RBLS madalaim (ATL) hind?
RBLS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RBLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RBLS kauplemismaht on -- USD.
Kas RBLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
RBLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RBLS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:07:04 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.