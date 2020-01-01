Rebase GG IRL ($IRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rebase GG IRL ($IRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rebase GG IRL ($IRL) teave Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Ametlik veebisait: https://rebase.gg/home Valge raamat: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ Ostke $IRL kohe!

Rebase GG IRL ($IRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rebase GG IRL ($IRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.65K $ 36.65K $ 36.65K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 369.24K $ 369.24K $ 369.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00073848 $ 0.00073848 $ 0.00073848 Lisateave Rebase GG IRL ($IRL) hinna kohta

Rebase GG IRL ($IRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rebase GG IRL ($IRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $IRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $IRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $IRL tokeni tokenoomikat, avastage $IRL tokeni reaalajas hinda!

