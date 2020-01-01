RealWorldWeed (RWW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RealWorldWeed (RWW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RealWorldWeed (RWW) teave Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds. Ametlik veebisait: https://realworldweed.com Ostke RWW kohe!

RealWorldWeed (RWW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RealWorldWeed (RWW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.57K $ 67.57K $ 67.57K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.57K $ 67.57K $ 67.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave RealWorldWeed (RWW) hinna kohta

RealWorldWeed (RWW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RealWorldWeed (RWW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RWW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RWW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RWW tokeni tokenoomikat, avastage RWW tokeni reaalajas hinda!

RWW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RWW võiks suunduda? Meie RWW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

