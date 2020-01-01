RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RealToken Ecosystem Governance (REG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RealToken Ecosystem Governance (REG) teave The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Ametlik veebisait: https://realtoken.community/ Valge raamat: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Ostke REG kohe!

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RealToken Ecosystem Governance (REG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.92M $ 11.92M $ 11.92M Koguvaru: $ 501.55M $ 501.55M $ 501.55M Ringlev varu: $ 73.15M $ 73.15M $ 73.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 81.74M $ 81.74M $ 81.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Kõigi aegade madalaim: $ 0.140432 $ 0.140432 $ 0.140432 Praegune hind: $ 0.162987 $ 0.162987 $ 0.162987 Lisateave RealToken Ecosystem Governance (REG) hinna kohta

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REG tokeni tokenoomikat, avastage REG tokeni reaalajas hinda!

REG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REG võiks suunduda? Meie REG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!