RealToken Ecosystem Governance hind (REG)

1 REG/USD reaalajas hind:

$0.147306
$0.147306
-0.30%1D
RealToken Ecosystem Governance (REG) reaalajas hinnagraafik
RealToken Ecosystem Governance (REG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.146586
$ 0.146586
24 h madal
$ 0.148221
$ 0.148221
24 h kõrge

$ 0.146586
$ 0.146586

$ 0.148221
$ 0.148221

$ 1.99
$ 1.99

$ 0.140432
$ 0.140432

--

-0.33%

+3.19%

+3.19%

RealToken Ecosystem Governance (REG) reaalajas hind on $0.147306. Viimase 24 tunni jooksul REG kaubeldud madalaim $ 0.146586 ja kõrgeim $ 0.148221 näitab aktiivset turu volatiivsust. REGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.99 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.140432.

Lüliajalise tootluse osas on REG muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel +3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RealToken Ecosystem Governance (REG) – turuteave

$ 10.78M
$ 10.78M

--
--

$ 73.88M
$ 73.88M

73.15M
73.15M

501,552,754.298935
501,552,754.298935

RealToken Ecosystem Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 10.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. REG ringlev varu on 73.15M, mille koguvaru on 501552754.298935. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.88M.

RealToken Ecosystem Governance (REG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RealToken Ecosystem Governance ja USD hinnamuutus $ -0.0004980543038452.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RealToken Ecosystem Governance ja USD hinnamuutus $ -0.0365729421.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RealToken Ecosystem Governance ja USD hinnamuutus $ -0.0783459776.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RealToken Ecosystem Governance ja USD hinnamuutus $ -0.30099341508629806.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004980543038452-0.33%
30 päeva$ -0.0365729421-24.82%
60 päeva$ -0.0783459776-53.18%
90 päeva$ -0.30099341508629806-67.14%

Mis on RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse RealToken Ecosystem Governance (REG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

RealToken Ecosystem Governance hinna ennustus (USD)

Kui palju on RealToken Ecosystem Governance (REG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RealToken Ecosystem Governance (REG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RealToken Ecosystem Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RealToken Ecosystem Governance hinna ennustust kohe!

REG kohalike valuutade suhtes

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenoomika

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RealToken Ecosystem Governance (REG) kohta

Kui palju on RealToken Ecosystem Governance (REG) tänapäeval väärt?
Reaalajas REG hind USD on 0.147306 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REG/USD hind?
Praegune hind REG/USD on $ 0.147306. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RealToken Ecosystem Governance turukapitalisatsioon?
REG turukapitalisatsioon on $ 10.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REG ringlev varu?
REG ringlev varu on 73.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REG (ATH) hind?
REG saavutab ATH hinna summas 1.99 USD.
Mis oli kõigi aegade REG madalaim (ATL) hind?
REG nägi ATL hinda summas 0.140432 USD.
Milline on REG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REG kauplemismaht on -- USD.
Kas REG sel aastal kõrgemale ka suundub?
REG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.