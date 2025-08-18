Mis on Realm (REALM)

A community driven open-source project to create personalised metaverses.

Realm hinna ennustus (USD)

Kui palju on Realm (REALM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Realm (REALM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Realm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

REALM kohalike valuutade suhtes

Realm (REALM) tokenoomika

Realm (REALM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REALM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Realm (REALM) kohta Kui palju on Realm (REALM) tänapäeval väärt? Reaalajas REALM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REALM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REALM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Realm turukapitalisatsioon? REALM turukapitalisatsioon on $ 71.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REALM ringlev varu? REALM ringlev varu on 976.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REALM (ATH) hind? REALM saavutab ATH hinna summas 2.16 USD . Mis oli kõigi aegade REALM madalaim (ATL) hind? REALM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on REALM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REALM kauplemismaht on -- USD . Kas REALM sel aastal kõrgemale ka suundub? REALM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REALM hinna ennustust

