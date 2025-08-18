Rohkem infot MXNE

Real MXN logo

Real MXN hind (MXNE)

Loendis mitteolevad

1 MXNE/USD reaalajas hind:

$0.053343
$0.053343
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Real MXN (MXNE) reaalajas hinnagraafik
Real MXN (MXNE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.053263
$ 0.053263
24 h madal
$ 0.053513
$ 0.053513
24 h kõrge

$ 0.053263
$ 0.053263

$ 0.053513
$ 0.053513

$ 0.067532
$ 0.067532

$ 0.02496541
$ 0.02496541

-0.05%

-0.09%

-0.58%

-0.58%

Real MXN (MXNE) reaalajas hind on $0.053343. Viimase 24 tunni jooksul MXNE kaubeldud madalaim $ 0.053263 ja kõrgeim $ 0.053513 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXNEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.067532 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02496541.

Lüliajalise tootluse osas on MXNE muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel -0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Real MXN (MXNE) – turuteave

$ 76.23K
$ 76.23K

--
--

$ 76.23K
$ 76.23K

1.43M
1.43M

1,428,994.67
1,428,994.67

Real MXN praegune turukapitalisatsioon on $ 76.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MXNE ringlev varu on 1.43M, mille koguvaru on 1428994.67. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.23K.

Real MXN (MXNE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Real MXN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Real MXN ja USD hinnamuutus $ +0.0000040487.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Real MXN ja USD hinnamuutus $ +0.0008767295.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Real MXN ja USD hinnamuutus $ +0.00158314461846335.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.09%
30 päeva$ +0.0000040487+0.01%
60 päeva$ +0.0008767295+1.64%
90 päeva$ +0.00158314461846335+3.06%

Mis on Real MXN (MXNE)

Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Real MXN (MXNE) allikas

Ametlik veebisait

Real MXN hinna ennustus (USD)

Kui palju on Real MXN (MXNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Real MXN (MXNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Real MXN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Real MXN hinna ennustust kohe!

MXNE kohalike valuutade suhtes

Real MXN (MXNE) tokenoomika

Real MXN (MXNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MXNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Real MXN (MXNE) kohta

Kui palju on Real MXN (MXNE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MXNE hind USD on 0.053343 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MXNE/USD hind?
Praegune hind MXNE/USD on $ 0.053343. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Real MXN turukapitalisatsioon?
MXNE turukapitalisatsioon on $ 76.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MXNE ringlev varu?
MXNE ringlev varu on 1.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MXNE (ATH) hind?
MXNE saavutab ATH hinna summas 0.067532 USD.
Mis oli kõigi aegade MXNE madalaim (ATL) hind?
MXNE nägi ATL hinda summas 0.02496541 USD.
Milline on MXNE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MXNE kauplemismaht on -- USD.
Kas MXNE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MXNE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MXNE hinna ennustust.
Real MXN (MXNE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

