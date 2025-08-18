Rohkem infot RE7FRAX

Re7 FRAX (RE7FRAX) reaalajas hind on $1.023. Viimase 24 tunni jooksul RE7FRAX kaubeldud madalaim $ 1.022 ja kõrgeim $ 1.024 näitab aktiivset turu volatiivsust. RE7FRAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.027 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.985762.

Lüliajalise tootluse osas on RE7FRAX muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +0.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Re7 FRAX praegune turukapitalisatsioon on $ 180.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RE7FRAX ringlev varu on 176.60K, mille koguvaru on 176595.8333103465. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 180.67K.

Re7 FRAX (RE7FRAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Re7 FRAX ja USD hinnamuutus $ -0.000158071214863.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Re7 FRAX ja USD hinnamuutus $ +0.0020021133.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Re7 FRAX ja USD hinnamuutus $ +0.0040316430.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Re7 FRAX ja USD hinnamuutus $ +0.0046457864590629.

Mis on Re7 FRAX (RE7FRAX)

The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Re7 FRAX (RE7FRAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas RE7FRAX hind USD on 1.023 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RE7FRAX/USD hind?
Praegune hind RE7FRAX/USD on $ 1.023. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Re7 FRAX turukapitalisatsioon?
RE7FRAX turukapitalisatsioon on $ 180.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RE7FRAX ringlev varu?
RE7FRAX ringlev varu on 176.60K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RE7FRAX (ATH) hind?
RE7FRAX saavutab ATH hinna summas 1.027 USD.
Mis oli kõigi aegade RE7FRAX madalaim (ATL) hind?
RE7FRAX nägi ATL hinda summas 0.985762 USD.
Milline on RE7FRAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RE7FRAX kauplemismaht on -- USD.
Kas RE7FRAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
RE7FRAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RE7FRAX hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

