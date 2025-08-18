Rohkem infot RE7CBBTC

RE7CBBTC Hinnainfo

RE7CBBTC Ametlik veebisait

RE7CBBTC Tokenoomika

RE7CBBTC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Re7 cbBTC logo

Re7 cbBTC hind (RE7CBBTC)

Loendis mitteolevad

1 RE7CBBTC/USD reaalajas hind:

$116,439
$116,439$116,439
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Re7 cbBTC (RE7CBBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:57:48 (UTC+8)

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 116,228
$ 116,228$ 116,228
24 h madal
$ 119,605
$ 119,605$ 119,605
24 h kõrge

$ 116,228
$ 116,228$ 116,228

$ 119,605
$ 119,605$ 119,605

$ 125,298
$ 125,298$ 125,298

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-1.96%

-4.90%

-4.90%

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) reaalajas hind on $116,439. Viimase 24 tunni jooksul RE7CBBTC kaubeldud madalaim $ 116,228 ja kõrgeim $ 119,605 näitab aktiivset turu volatiivsust. RE7CBBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 125,298 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RE7CBBTC muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -4.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) – turuteave

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

9.48
9.48 9.48

9.480786292835194
9.480786292835194 9.480786292835194

Re7 cbBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RE7CBBTC ringlev varu on 9.48, mille koguvaru on 9.480786292835194. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Re7 cbBTC ja USD hinnamuutus $ -2,348.0103277203.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Re7 cbBTC ja USD hinnamuutus $ -2,802.4189203000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Re7 cbBTC ja USD hinnamuutus $ +12,070.9167447000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Re7 cbBTC ja USD hinnamuutus $ +9,321.39340939486.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2,348.0103277203-1.96%
30 päeva$ -2,802.4189203000-2.40%
60 päeva$ +12,070.9167447000+10.37%
90 päeva$ +9,321.39340939486+8.70%

Mis on Re7 cbBTC (RE7CBBTC)

The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Re7 cbBTC (RE7CBBTC) allikas

Ametlik veebisait

Re7 cbBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Re7 cbBTC (RE7CBBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Re7 cbBTC (RE7CBBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Re7 cbBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Re7 cbBTC hinna ennustust kohe!

RE7CBBTC kohalike valuutade suhtes

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tokenoomika

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RE7CBBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Re7 cbBTC (RE7CBBTC) kohta

Kui palju on Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas RE7CBBTC hind USD on 116,439 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RE7CBBTC/USD hind?
Praegune hind RE7CBBTC/USD on $ 116,439. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Re7 cbBTC turukapitalisatsioon?
RE7CBBTC turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RE7CBBTC ringlev varu?
RE7CBBTC ringlev varu on 9.48 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RE7CBBTC (ATH) hind?
RE7CBBTC saavutab ATH hinna summas 125,298 USD.
Mis oli kõigi aegade RE7CBBTC madalaim (ATL) hind?
RE7CBBTC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RE7CBBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RE7CBBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas RE7CBBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
RE7CBBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RE7CBBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:57:48 (UTC+8)

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.