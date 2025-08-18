Mis on Razor Network (RAZOR)

Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Razor Network (RAZOR) kohta Kui palju on Razor Network (RAZOR) tänapäeval väärt? Reaalajas RAZOR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RAZOR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RAZOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Razor Network turukapitalisatsioon? RAZOR turukapitalisatsioon on $ 219.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RAZOR ringlev varu? RAZOR ringlev varu on 561.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAZOR (ATH) hind? RAZOR saavutab ATH hinna summas 0.978539 USD . Mis oli kõigi aegade RAZOR madalaim (ATL) hind? RAZOR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RAZOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RAZOR kauplemismaht on -- USD . Kas RAZOR sel aastal kõrgemale ka suundub? RAZOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAZOR hinna ennustust

