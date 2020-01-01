RavenQuest (QUEST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RavenQuest (QUEST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RavenQuest (QUEST) teave RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Ametlik veebisait: https://www.ravenquest.io Valge raamat: https://whitepaper.ravenquest.io/ Ostke QUEST kohe!

RavenQuest (QUEST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RavenQuest (QUEST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 75.05M $ 75.05M $ 75.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.49M $ 31.49M $ 31.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0271767 $ 0.0271767 $ 0.0271767 Praegune hind: $ 0.03152542 $ 0.03152542 $ 0.03152542 Lisateave RavenQuest (QUEST) hinna kohta

RavenQuest (QUEST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RavenQuest (QUEST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUEST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUEST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUEST tokeni tokenoomikat, avastage QUEST tokeni reaalajas hinda!

QUEST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUEST võiks suunduda? Meie QUEST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUEST tokeni hinna ennustust kohe!

