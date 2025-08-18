Mis on Raven Protocol (RAVEN)

Raven Protocol's specific use case is to perform AI training where speed is the key. We're taking a 1M image dataset that takes 2-3 weeks to train on AWS down to 2-3 hours on Raven. AI companies will be able to train models better and faster. Raven Protocol is creating a self-sustaining and dynamic ecosystem for: Customers who want to train their AI engines; and/or Contributors who would like to share their compute resources in the form of Computers, Smartphones, or even a server rack. Raven Tokens (RAVEN) will work as the common ground to facilitate a secure transaction that will take place inside our ecosystem. Enterprise clients who want to rent compute power will do so with RAVEN and contributors of the compute power will be rewarded in RAVEN. Raven is creating a network of compute nodes that utilize idle compute power for the purposes of AI training where speed is the key. A native token is the key to bootstrapping a nascent network. We want to incentivize and reward people all over the world to contribute their compute power to our network. Additionally, we will reward token holders for running masternodes which will be responsible for orchestrating the training of various deep neural networks. Our consensus mechanism is something we call Proof-of-Calculation. Proof-of-Calculation will be the primary guideline for the regulation and distribution of incentives to the compute nodes in the network. Following are the two prime deciders for the incentive distribution: Speed: Depending upon how fast a node can perform gradient calculations (in a neural network) and return it back to the Gradient Collector. Redundancy: The 3 fastest redundant calculation will only qualify for receiving the incentive. This will make sure that the gradients that are getting returned are genuine and of the highest quality.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Raven Protocol (RAVEN) kohta Kui palju on Raven Protocol (RAVEN) tänapäeval väärt? Reaalajas RAVEN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RAVEN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RAVEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Raven Protocol turukapitalisatsioon? RAVEN turukapitalisatsioon on $ 277.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RAVEN ringlev varu? RAVEN ringlev varu on 4.44B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAVEN (ATH) hind? RAVEN saavutab ATH hinna summas 0.00454777 USD . Mis oli kõigi aegade RAVEN madalaim (ATL) hind? RAVEN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RAVEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RAVEN kauplemismaht on -- USD . Kas RAVEN sel aastal kõrgemale ka suundub? RAVEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAVEN hinna ennustust

