RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Ametlik veebisait: https://ratescape.xyz/

RAT Escape (RAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RAT Escape (RAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 536.53K $ 536.53K $ 536.53K Koguvaru: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ringlev varu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 536.53K $ 536.53K $ 536.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01577369 $ 0.01577369 $ 0.01577369 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00054737 $ 0.00054737 $ 0.00054737 Lisateave RAT Escape (RAT) hinna kohta

RAT Escape (RAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RAT Escape (RAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAT tokeni tokenoomikat, avastage RAT tokeni reaalajas hinda!

RAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAT võiks suunduda? Meie RAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAT tokeni hinna ennustust kohe!

