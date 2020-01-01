Rari Governance (RGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rari Governance (RGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rari Governance (RGT) teave The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield. Ametlik veebisait: https://rari.capital/ Ostke RGT kohe!

Rari Governance (RGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rari Governance (RGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 683.25K $ 683.25K $ 683.25K Koguvaru: $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Ringlev varu: $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 757.89K $ 757.89K $ 757.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 64.62 $ 64.62 $ 64.62 Kõigi aegade madalaim: $ 0.051524 $ 0.051524 $ 0.051524 Praegune hind: $ 0.060704 $ 0.060704 $ 0.060704 Lisateave Rari Governance (RGT) hinna kohta

Rari Governance (RGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rari Governance (RGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RGT tokeni tokenoomikat, avastage RGT tokeni reaalajas hinda!

RGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RGT võiks suunduda? Meie RGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RGT tokeni hinna ennustust kohe!

