Rari Governance (RGT) tokenoomika

Rari Governance (RGT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Rari Governance (RGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Rari Governance (RGT) teave

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

Ametlik veebisait:
https://rari.capital/

Rari Governance (RGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Rari Governance (RGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 683.25K
$ 683.25K$ 683.25K
Koguvaru:
$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M
Ringlev varu:
$ 11.26M
$ 11.26M$ 11.26M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 757.89K
$ 757.89K$ 757.89K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 64.62
$ 64.62$ 64.62
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.051524
$ 0.051524$ 0.051524
Praegune hind:
$ 0.060704
$ 0.060704$ 0.060704

Rari Governance (RGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Rari Governance (RGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate RGT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

RGT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate RGT tokeni tokenoomikat, avastage RGT tokeni reaalajas hinda!

RGT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu RGT võiks suunduda? Meie RGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.