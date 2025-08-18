Rohkem infot RGT

Rari Governance hind (RGT)

1 RGT/USD reaalajas hind:

$0.06145
$0.06145$0.06145
-3.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Rari Governance (RGT) reaalajas hinnagraafik
Rari Governance (RGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.061281
$ 0.061281$ 0.061281
24 h madal
$ 0.065469
$ 0.065469$ 0.065469
24 h kõrge

$ 0.061281
$ 0.061281$ 0.061281

$ 0.065469
$ 0.065469$ 0.065469

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

$ 0.051524
$ 0.051524$ 0.051524

-0.35%

-3.84%

-24.94%

-24.94%

Rari Governance (RGT) reaalajas hind on $0.06145. Viimase 24 tunni jooksul RGT kaubeldud madalaim $ 0.061281 ja kõrgeim $ 0.065469 näitab aktiivset turu volatiivsust. RGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 64.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.051524.

Lüliajalise tootluse osas on RGT muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel -24.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rari Governance (RGT) – turuteave

$ 691.65K
$ 691.65K$ 691.65K

--
----

$ 767.21K
$ 767.21K$ 767.21K

11.26M
11.26M 11.26M

12,485,047.99443493
12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

Rari Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 691.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RGT ringlev varu on 11.26M, mille koguvaru on 12485047.99443493. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 767.21K.

Rari Governance (RGT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rari Governance ja USD hinnamuutus $ -0.00245579442140948.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rari Governance ja USD hinnamuutus $ -0.0176158960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rari Governance ja USD hinnamuutus $ -0.0141304029.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rari Governance ja USD hinnamuutus $ -0.04122641751108732.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00245579442140948-3.84%
30 päeva$ -0.0176158960-28.66%
60 päeva$ -0.0141304029-22.99%
90 päeva$ -0.04122641751108732-40.15%

Mis on Rari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

Üksuse Rari Governance (RGT) allikas

Ametlik veebisait

Rari Governance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rari Governance (RGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rari Governance (RGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rari Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rari Governance hinna ennustust kohe!

RGT kohalike valuutade suhtes

Rari Governance (RGT) tokenoomika

Rari Governance (RGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rari Governance (RGT) kohta

Kui palju on Rari Governance (RGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas RGT hind USD on 0.06145 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RGT/USD hind?
Praegune hind RGT/USD on $ 0.06145. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rari Governance turukapitalisatsioon?
RGT turukapitalisatsioon on $ 691.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RGT ringlev varu?
RGT ringlev varu on 11.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RGT (ATH) hind?
RGT saavutab ATH hinna summas 64.62 USD.
Mis oli kõigi aegade RGT madalaim (ATL) hind?
RGT nägi ATL hinda summas 0.051524 USD.
Milline on RGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RGT kauplemismaht on -- USD.
Kas RGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
RGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RGT hinna ennustust.
