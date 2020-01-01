Raptoreum (RTM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Raptoreum (RTM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Raptoreum (RTM) teave A secure and ASIC/FPGA resistant Proof or Work cryptocurrency that allows for asset creation, futures, and smart contracts, while remaining immune to 51% double spend attacks. Ametlik veebisait: https://raptoreum.com/ Ostke RTM kohe!

Raptoreum (RTM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Raptoreum (RTM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Koguvaru: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Ringlev varu: $ 5.68B $ 5.68B $ 5.68B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.081262 $ 0.081262 $ 0.081262 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005096 $ 0.00005096 $ 0.00005096 Praegune hind: $ 0.00020917 $ 0.00020917 $ 0.00020917 Lisateave Raptoreum (RTM) hinna kohta

Raptoreum (RTM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Raptoreum (RTM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RTM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RTM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RTM tokeni tokenoomikat, avastage RTM tokeni reaalajas hinda!

RTM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RTM võiks suunduda? Meie RTM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RTM tokeni hinna ennustust kohe!

