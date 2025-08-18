Rohkem infot RTM

Raptoreum logo

Raptoreum hind (RTM)

Loendis mitteolevad

1 RTM/USD reaalajas hind:

$0.00020852
$0.00020852$0.00020852
+4.00%1D
mexc
USD
Raptoreum (RTM) reaalajas hinnagraafik
Raptoreum (RTM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00019376
$ 0.00019376$ 0.00019376
24 h madal
$ 0.00023931
$ 0.00023931$ 0.00023931
24 h kõrge

$ 0.00019376
$ 0.00019376$ 0.00019376

$ 0.00023931
$ 0.00023931$ 0.00023931

$ 0.081262
$ 0.081262$ 0.081262

$ 0.00005096
$ 0.00005096$ 0.00005096

+0.01%

+4.07%

+2.00%

+2.00%

Raptoreum (RTM) reaalajas hind on $0.00020852. Viimase 24 tunni jooksul RTM kaubeldud madalaim $ 0.00019376 ja kõrgeim $ 0.00023931 näitab aktiivset turu volatiivsust. RTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.081262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005096.

Lüliajalise tootluse osas on RTM muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +4.07% 24 tunni vältel +2.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Raptoreum (RTM) – turuteave

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

5.67B
5.67B 5.67B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Raptoreum praegune turukapitalisatsioon on $ 1.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RTM ringlev varu on 5.67B, mille koguvaru on 21000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.38M.

Raptoreum (RTM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Raptoreum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Raptoreum ja USD hinnamuutus $ -0.0000274693.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Raptoreum ja USD hinnamuutus $ -0.0000386335.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Raptoreum ja USD hinnamuutus $ -0.0000656311967684747.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+4.07%
30 päeva$ -0.0000274693-13.17%
60 päeva$ -0.0000386335-18.52%
90 päeva$ -0.0000656311967684747-23.93%

Mis on Raptoreum (RTM)

A secure and ASIC/FPGA resistant Proof or Work cryptocurrency that allows for asset creation, futures, and smart contracts, while remaining immune to 51% double spend attacks.

Üksuse Raptoreum (RTM) allikas

Ametlik veebisait

Raptoreum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Raptoreum (RTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Raptoreum (RTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Raptoreum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Raptoreum hinna ennustust kohe!

RTM kohalike valuutade suhtes

Raptoreum (RTM) tokenoomika

Raptoreum (RTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Raptoreum (RTM) kohta

Kui palju on Raptoreum (RTM) tänapäeval väärt?
Reaalajas RTM hind USD on 0.00020852 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RTM/USD hind?
Praegune hind RTM/USD on $ 0.00020852. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Raptoreum turukapitalisatsioon?
RTM turukapitalisatsioon on $ 1.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RTM ringlev varu?
RTM ringlev varu on 5.67B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RTM (ATH) hind?
RTM saavutab ATH hinna summas 0.081262 USD.
Mis oli kõigi aegade RTM madalaim (ATL) hind?
RTM nägi ATL hinda summas 0.00005096 USD.
Milline on RTM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RTM kauplemismaht on -- USD.
Kas RTM sel aastal kõrgemale ka suundub?
RTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RTM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.