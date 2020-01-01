Rapids (RPD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rapids (RPD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rapids (RPD) teave We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date. Ametlik veebisait: https://www.rapidsnetwork.io/ Ostke RPD kohe!

Rapids (RPD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rapids (RPD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.26K $ 2.26K $ 2.26K Koguvaru: $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Ringlev varu: $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.15K $ 4.15K $ 4.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.122474 $ 0.122474 $ 0.122474 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021795 $ 0.00021795 $ 0.00021795 Lisateave Rapids (RPD) hinna kohta

Rapids (RPD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rapids (RPD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RPD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RPD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RPD tokeni tokenoomikat, avastage RPD tokeni reaalajas hinda!

RPD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RPD võiks suunduda? Meie RPD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RPD tokeni hinna ennustust kohe!

