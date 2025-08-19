Rohkem infot RPD

RPD Hinnainfo

RPD Ametlik veebisait

RPD Tokenoomika

RPD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Rapids logo

Rapids hind (RPD)

Loendis mitteolevad

1 RPD/USD reaalajas hind:

$0.00023078
$0.00023078$0.00023078
+8.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Rapids (RPD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:05:21 (UTC+8)

Rapids (RPD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.122474
$ 0.122474$ 0.122474

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+8.76%

-4.07%

-4.07%

Rapids (RPD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RPD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RPDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.122474 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RPD muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, +8.76% 24 tunni vältel -4.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rapids (RPD) – turuteave

$ 2.40K
$ 2.40K$ 2.40K

--
----

$ 4.40K
$ 4.40K$ 4.40K

10.39M
10.39M 10.39M

19,053,252.23311257
19,053,252.23311257 19,053,252.23311257

Rapids praegune turukapitalisatsioon on $ 2.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RPD ringlev varu on 10.39M, mille koguvaru on 19053252.23311257. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.40K.

Rapids (RPD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rapids ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rapids ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rapids ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rapids ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+8.76%
30 päeva$ 0-11.21%
60 päeva$ 0-16.75%
90 päeva$ 0--

Mis on Rapids (RPD)

We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rapids (RPD) allikas

Ametlik veebisait

Rapids hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rapids (RPD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rapids (RPD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rapids nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rapids hinna ennustust kohe!

RPD kohalike valuutade suhtes

Rapids (RPD) tokenoomika

Rapids (RPD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RPD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rapids (RPD) kohta

Kui palju on Rapids (RPD) tänapäeval väärt?
Reaalajas RPD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RPD/USD hind?
Praegune hind RPD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rapids turukapitalisatsioon?
RPD turukapitalisatsioon on $ 2.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RPD ringlev varu?
RPD ringlev varu on 10.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RPD (ATH) hind?
RPD saavutab ATH hinna summas 0.122474 USD.
Mis oli kõigi aegade RPD madalaim (ATL) hind?
RPD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RPD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RPD kauplemismaht on -- USD.
Kas RPD sel aastal kõrgemale ka suundub?
RPD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RPD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:05:21 (UTC+8)

Rapids (RPD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.