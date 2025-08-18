Rohkem infot RDX

RandomDEX hind (RDX)

$0.00082065
+0.80%1D
RandomDEX (RDX) reaalajas hinnagraafik
RandomDEX (RDX) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.03549265
$ 0
-0.69%

+0.74%

-12.67%

-12.67%

RandomDEX (RDX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03549265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RDX muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, +0.74% 24 tunni vältel -12.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RandomDEX (RDX) – turuteave

$ 98.48K
$ 98.48K$ 98.48K

--
----

$ 789.87K
$ 789.87K$ 789.87K

120.00M
120.00M 120.00M

962,500,000.0
962,500,000.0 962,500,000.0

RandomDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 98.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RDX ringlev varu on 120.00M, mille koguvaru on 962500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 789.87K.

RandomDEX (RDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RandomDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RandomDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RandomDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RandomDEX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.74%
30 päeva$ 0-57.64%
60 päeva$ 0+12.98%
90 päeva$ 0--

Mis on RandomDEX (RDX)

RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode.

Üksuse RandomDEX (RDX) allikas

Ametlik veebisait

RandomDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on RandomDEX (RDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RandomDEX (RDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RandomDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RandomDEX hinna ennustust kohe!

RandomDEX (RDX) tokenoomika

RandomDEX (RDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RandomDEX (RDX) kohta

Kui palju on RandomDEX (RDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas RDX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RDX/USD hind?
Praegune hind RDX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RandomDEX turukapitalisatsioon?
RDX turukapitalisatsioon on $ 98.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RDX ringlev varu?
RDX ringlev varu on 120.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDX (ATH) hind?
RDX saavutab ATH hinna summas 0.03549265 USD.
Mis oli kõigi aegade RDX madalaim (ATL) hind?
RDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RDX kauplemismaht on -- USD.
Kas RDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
RDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RDX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.