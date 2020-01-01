Ramses Exchange (RAM) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Ramses Exchange (RAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Ramses Exchange (RAM) teave

RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.

Ametlik veebisait:
https://ramses.exchange

Ramses Exchange (RAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Ramses Exchange (RAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M
Koguvaru:
$ 833.00M
$ 833.00M$ 833.00M
Ringlev varu:
$ 126.45M
$ 126.45M$ 126.45M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 14.49M
$ 14.49M$ 14.49M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.259019
$ 0.259019$ 0.259019
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00490056
$ 0.00490056$ 0.00490056
Praegune hind:
$ 0.01742037
$ 0.01742037$ 0.01742037

Ramses Exchange (RAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Ramses Exchange (RAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate RAM tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

RAM tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate RAM tokeni tokenoomikat, avastage RAM tokeni reaalajas hinda!

RAM – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu RAM võiks suunduda? Meie RAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.