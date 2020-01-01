Ramses Exchange (RAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ramses Exchange (RAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ramses Exchange (RAM) teave RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality. Ametlik veebisait: https://ramses.exchange Ostke RAM kohe!

Ramses Exchange (RAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ramses Exchange (RAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.20M Koguvaru: $ 833.00M Ringlev varu: $ 126.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.259019 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00490056 Praegune hind: $ 0.01742037 Lisateave Ramses Exchange (RAM) hinna kohta

Ramses Exchange (RAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ramses Exchange (RAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAM tokeni tokenoomikat, avastage RAM tokeni reaalajas hinda!

RAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAM võiks suunduda? Meie RAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAM tokeni hinna ennustust kohe!

