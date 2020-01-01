Ramon (RAMON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ramon (RAMON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ramon (RAMON) teave Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets. Ametlik veebisait: https://ramon.meme Valge raamat: https://docs.ramon.foundation Ostke RAMON kohe!

Ramon (RAMON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ramon (RAMON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.74K $ 4.74K $ 4.74K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.27K $ 5.27K $ 5.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01314718 $ 0.01314718 $ 0.01314718 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ramon (RAMON) hinna kohta

Ramon (RAMON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ramon (RAMON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAMON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAMON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAMON tokeni tokenoomikat, avastage RAMON tokeni reaalajas hinda!

RAMON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAMON võiks suunduda? Meie RAMON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAMON tokeni hinna ennustust kohe!

