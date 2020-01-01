Ramestta (RAMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ramestta (RAMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ramestta (RAMA) teave For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity. it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second. Ametlik veebisait: https://www.ramestta.com/ Ostke RAMA kohe!

Ramestta (RAMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ramestta (RAMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 156.86K $ 156.86K $ 156.86K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.00M $ 26.00M $ 26.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01999293 $ 0.01999293 $ 0.01999293 Praegune hind: $ 0.02599926 $ 0.02599926 $ 0.02599926 Lisateave Ramestta (RAMA) hinna kohta

Ramestta (RAMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ramestta (RAMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAMA tokeni tokenoomikat, avastage RAMA tokeni reaalajas hinda!

RAMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAMA võiks suunduda? Meie RAMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAMA tokeni hinna ennustust kohe!

