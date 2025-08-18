Ramestta hind (RAMA)
Ramestta (RAMA) reaalajas hind on $0.02701393. Viimase 24 tunni jooksul RAMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01999293.
Lüliajalise tootluse osas on RAMA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -9.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ramestta praegune turukapitalisatsioon on $ 162.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RAMA ringlev varu on 6.03M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.01M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ramestta ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ramestta ja USD hinnamuutus $ -0.0018660385.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ramestta ja USD hinnamuutus $ -0.0111523363.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ramestta ja USD hinnamuutus $ -0.0239971703115143.
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ -0.0018660385
|-6.90%
|60 päeva
|$ -0.0111523363
|-41.28%
|90 päeva
|$ -0.0239971703115143
|-47.04%
For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity. it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second.
Aeg (UTC+8)
Tüüp
Teave
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.