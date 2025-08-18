Mis on Ramen (RAMEN)

Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ramen (RAMEN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ramen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ramen (RAMEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ramen (RAMEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ramen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ramen hinna ennustust kohe!

RAMEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Ramen (RAMEN) tokenoomika

Ramen (RAMEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAMEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ramen (RAMEN) kohta Kui palju on Ramen (RAMEN) tänapäeval väärt? Reaalajas RAMEN hind USD on 0.01213402 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RAMEN/USD hind? $ 0.01213402 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RAMEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ramen turukapitalisatsioon? RAMEN turukapitalisatsioon on $ 233.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RAMEN ringlev varu? RAMEN ringlev varu on 19.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAMEN (ATH) hind? RAMEN saavutab ATH hinna summas 0.471503 USD . Mis oli kõigi aegade RAMEN madalaim (ATL) hind? RAMEN nägi ATL hinda summas 0.0074111 USD . Milline on RAMEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RAMEN kauplemismaht on -- USD . Kas RAMEN sel aastal kõrgemale ka suundub? RAMEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAMEN hinna ennustust

Ramen (RAMEN) Olulised valdkonna uudised