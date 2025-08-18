Mis on Raju the Elephant (RAJU)

The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Raju the Elephant (RAJU) kohta Kui palju on Raju the Elephant (RAJU) tänapäeval väärt? Reaalajas RAJU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RAJU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RAJU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Raju the Elephant turukapitalisatsioon? RAJU turukapitalisatsioon on $ 37.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RAJU ringlev varu? RAJU ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAJU (ATH) hind? RAJU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade RAJU madalaim (ATL) hind? RAJU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RAJU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RAJU kauplemismaht on -- USD . Kas RAJU sel aastal kõrgemale ka suundub? RAJU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAJU hinna ennustust

