$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse raiseme (RAISEME) kohta Kui palju on raiseme (RAISEME) tänapäeval väärt? Reaalajas RAISEME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RAISEME/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RAISEME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on raiseme turukapitalisatsioon? RAISEME turukapitalisatsioon on $ 9.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RAISEME ringlev varu? RAISEME ringlev varu on 997.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAISEME (ATH) hind? RAISEME saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade RAISEME madalaim (ATL) hind? RAISEME nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RAISEME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RAISEME kauplemismaht on -- USD . Kas RAISEME sel aastal kõrgemale ka suundub? RAISEME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAISEME hinna ennustust

