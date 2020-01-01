Raini Studios Token (RST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Raini Studios Token (RST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Raini Studios Token (RST) teave Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Ametlik veebisait: https://www.raini.io/ Ostke RST kohe!

Raini Studios Token (RST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Raini Studios Token (RST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Koguvaru: $ 919.28M $ 919.28M $ 919.28M Ringlev varu: $ 565.02M $ 565.02M $ 565.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13423 $ 0.13423 $ 0.13423 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00114437 $ 0.00114437 $ 0.00114437 Praegune hind: $ 0.00245868 $ 0.00245868 $ 0.00245868 Lisateave Raini Studios Token (RST) hinna kohta

Raini Studios Token (RST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Raini Studios Token (RST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RST tokeni tokenoomikat, avastage RST tokeni reaalajas hinda!

RST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RST võiks suunduda? Meie RST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RST tokeni hinna ennustust kohe!

