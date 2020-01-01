Railgun (RAIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Railgun (RAIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Railgun (RAIL) teave RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Ametlik veebisait: https://railgun.org Valge raamat: https://docs.railgun.org Ostke RAIL kohe!

Railgun (RAIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Railgun (RAIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.86M $ 53.86M $ 53.86M Koguvaru: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Ringlev varu: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.86M $ 53.86M $ 53.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Praegune hind: $ 0.936799 $ 0.936799 $ 0.936799 Lisateave Railgun (RAIL) hinna kohta

Railgun (RAIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Railgun (RAIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAIL tokeni tokenoomikat, avastage RAIL tokeni reaalajas hinda!

RAIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAIL võiks suunduda? Meie RAIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAIL tokeni hinna ennustust kohe!

