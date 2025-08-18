Rohkem infot RAIL

Railgun hind (RAIL)

1 RAIL/USD reaalajas hind:

$0.952427
$0.952427
-0.80%1D
Railgun (RAIL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:41:05 (UTC+8)

Railgun (RAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.954832
$ 0.954832
24 h madal
$ 0.992635
$ 0.992635
24 h kõrge

$ 0.954832
$ 0.954832

$ 0.992635
$ 0.992635

$ 4.2
$ 4.2

$ 0.228324
$ 0.228324

-1.20%

-0.53%

-1.11%

-1.11%

Railgun (RAIL) reaalajas hind on $0.955306. Viimase 24 tunni jooksul RAIL kaubeldud madalaim $ 0.954832 ja kõrgeim $ 0.992635 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.228324.

Lüliajalise tootluse osas on RAIL muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel -1.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Railgun (RAIL) – turuteave

$ 55.02M
$ 55.02M

--
--

$ 55.02M
$ 55.02M

57.50M
57.50M

57,500,000.0
57,500,000.0

Railgun praegune turukapitalisatsioon on $ 55.02M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RAIL ringlev varu on 57.50M, mille koguvaru on 57500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.02M.

Railgun (RAIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Railgun ja USD hinnamuutus $ -0.0051519036179188.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Railgun ja USD hinnamuutus $ +0.0202414056.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Railgun ja USD hinnamuutus $ +0.0056549338.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Railgun ja USD hinnamuutus $ +0.0079263446992.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0051519036179188-0.53%
30 päeva$ +0.0202414056+2.12%
60 päeva$ +0.0056549338+0.59%
90 päeva$ +0.0079263446992+0.84%

Mis on Railgun (RAIL)

RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Railgun (RAIL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Railgun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Railgun (RAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Railgun (RAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Railgun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Railgun hinna ennustust kohe!

RAIL kohalike valuutade suhtes

Railgun (RAIL) tokenoomika

Railgun (RAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Railgun (RAIL) kohta

Kui palju on Railgun (RAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas RAIL hind USD on 0.955306 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RAIL/USD hind?
Praegune hind RAIL/USD on $ 0.955306. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Railgun turukapitalisatsioon?
RAIL turukapitalisatsioon on $ 55.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RAIL ringlev varu?
RAIL ringlev varu on 57.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAIL (ATH) hind?
RAIL saavutab ATH hinna summas 4.2 USD.
Mis oli kõigi aegade RAIL madalaim (ATL) hind?
RAIL nägi ATL hinda summas 0.228324 USD.
Milline on RAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RAIL kauplemismaht on -- USD.
Kas RAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
RAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAIL hinna ennustust.
Railgun (RAIL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

