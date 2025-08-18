Mis on Railgun (RAIL)

RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Railgun (RAIL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Railgun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Railgun (RAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Railgun (RAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Railgun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Railgun hinna ennustust kohe!

RAIL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Railgun (RAIL) tokenoomika

Railgun (RAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Railgun (RAIL) kohta Kui palju on Railgun (RAIL) tänapäeval väärt? Reaalajas RAIL hind USD on 0.955306 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RAIL/USD hind? $ 0.955306 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RAIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Railgun turukapitalisatsioon? RAIL turukapitalisatsioon on $ 55.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RAIL ringlev varu? RAIL ringlev varu on 57.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAIL (ATH) hind? RAIL saavutab ATH hinna summas 4.2 USD . Mis oli kõigi aegade RAIL madalaim (ATL) hind? RAIL nägi ATL hinda summas 0.228324 USD . Milline on RAIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RAIL kauplemismaht on -- USD . Kas RAIL sel aastal kõrgemale ka suundub? RAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAIL hinna ennustust

Railgun (RAIL) Olulised valdkonna uudised