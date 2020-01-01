RAI Finance (SOFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RAI Finance (SOFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RAI Finance (SOFI) teave RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. Ametlik veebisait: https://rai.finance/ Ostke SOFI kohe!

RAI Finance (SOFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RAI Finance (SOFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 507.18M $ 507.18M $ 507.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00639956 $ 0.00639956 $ 0.00639956 Praegune hind: $ 0.00952164 $ 0.00952164 $ 0.00952164 Lisateave RAI Finance (SOFI) hinna kohta

RAI Finance (SOFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RAI Finance (SOFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOFI tokeni tokenoomikat, avastage SOFI tokeni reaalajas hinda!

SOFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOFI võiks suunduda? Meie SOFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOFI tokeni hinna ennustust kohe!

