Mis on RAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse RAI Finance (SOFI) allikas Ametlik veebisait

RAI Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on RAI Finance (SOFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RAI Finance (SOFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RAI Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RAI Finance hinna ennustust kohe!

SOFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

RAI Finance (SOFI) tokenoomika

RAI Finance (SOFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RAI Finance (SOFI) kohta Kui palju on RAI Finance (SOFI) tänapäeval väärt? Reaalajas SOFI hind USD on 0.00976931 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOFI/USD hind? $ 0.00976931 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on RAI Finance turukapitalisatsioon? SOFI turukapitalisatsioon on $ 4.96M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOFI ringlev varu? SOFI ringlev varu on 507.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOFI (ATH) hind? SOFI saavutab ATH hinna summas 2.86 USD . Mis oli kõigi aegade SOFI madalaim (ATL) hind? SOFI nägi ATL hinda summas 0.00639956 USD . Milline on SOFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOFI kauplemismaht on -- USD . Kas SOFI sel aastal kõrgemale ka suundub? SOFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOFI hinna ennustust

RAI Finance (SOFI) Olulised valdkonna uudised