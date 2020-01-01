RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika
HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,
RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage RAFF the Giraffe (RAFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate RAFF tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
RAFF tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate RAFF tokeni tokenoomikat, avastage RAFF tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.