RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RAFF the Giraffe (RAFF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RAFF the Giraffe (RAFF) teave HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Ametlik veebisait: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Ostke RAFF kohe!

RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RAFF the Giraffe (RAFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.67K $ 16.67K $ 16.67K Koguvaru: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M Ringlev varu: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.67K $ 16.67K $ 16.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00458787 $ 0.00458787 $ 0.00458787 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016844 $ 0.00016844 $ 0.00016844 Lisateave RAFF the Giraffe (RAFF) hinna kohta

RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAFF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAFF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAFF tokeni tokenoomikat, avastage RAFF tokeni reaalajas hinda!

RAFF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAFF võiks suunduda? Meie RAFF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAFF tokeni hinna ennustust kohe!

