RAFF the Giraffe logo

RAFF the Giraffe hind (RAFF)

Loendis mitteolevad

1 RAFF/USD reaalajas hind:

$0.00016844
$0.00016844$0.00016844
0.00%1D
mexc
USD
RAFF the Giraffe (RAFF) reaalajas hinnagraafik
RAFF the Giraffe (RAFF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458787
$ 0.00458787$ 0.00458787

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.31%

+1.31%

RAFF the Giraffe (RAFF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RAFF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00458787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RAFF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RAFF the Giraffe (RAFF) – turuteave

$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K

--
----

$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K

98.95M
98.95M 98.95M

98,953,099.319
98,953,099.319 98,953,099.319

RAFF the Giraffe praegune turukapitalisatsioon on $ 16.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RAFF ringlev varu on 98.95M, mille koguvaru on 98953099.319. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.67K.

RAFF the Giraffe (RAFF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RAFF the Giraffe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RAFF the Giraffe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RAFF the Giraffe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RAFF the Giraffe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-1.35%
60 päeva$ 0+11.41%
90 päeva$ 0--

Mis on RAFF the Giraffe (RAFF)

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

RAFF the Giraffe (RAFF) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RAFF the Giraffe (RAFF) kohta

Kui palju on RAFF the Giraffe (RAFF) tänapäeval väärt?
Reaalajas RAFF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RAFF/USD hind?
Praegune hind RAFF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RAFF the Giraffe turukapitalisatsioon?
RAFF turukapitalisatsioon on $ 16.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RAFF ringlev varu?
RAFF ringlev varu on 98.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAFF (ATH) hind?
RAFF saavutab ATH hinna summas 0.00458787 USD.
Mis oli kõigi aegade RAFF madalaim (ATL) hind?
RAFF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RAFF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RAFF kauplemismaht on -- USD.
Kas RAFF sel aastal kõrgemale ka suundub?
RAFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAFF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:27:42 (UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.