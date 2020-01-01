RadioShack (RADIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RadioShack (RADIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RadioShack (RADIO) teave RadioShack is a 100 year old brand embedded into the global consciousness, now on a mission to be the first protocol to bridge the gap to mainstream usage of blockchain and cryptocurrencies. Ametlik veebisait: https://www.radioshack.org/ Valge raamat: https://docs.radioshack.org/radioshack-defi/terms/disclaimer Ostke RADIO kohe!

RadioShack (RADIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RadioShack (RADIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 243.70K $ 243.70K $ 243.70K Koguvaru: $ 14.37B $ 14.37B $ 14.37B Ringlev varu: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03856085 $ 0.03856085 $ 0.03856085 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave RadioShack (RADIO) hinna kohta

RadioShack (RADIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RadioShack (RADIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RADIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RADIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RADIO tokeni tokenoomikat, avastage RADIO tokeni reaalajas hinda!

RADIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RADIO võiks suunduda? Meie RADIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RADIO tokeni hinna ennustust kohe!

