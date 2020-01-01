RaceX (RACEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RaceX (RACEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RaceX (RACEX) teave The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races. Ametlik veebisait: https://racex.tech Ostke RACEX kohe!

RaceX (RACEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RaceX (RACEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.93K $ 61.93K $ 61.93K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 742.06M $ 742.06M $ 742.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.46K $ 83.46K $ 83.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01212355 $ 0.01212355 $ 0.01212355 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave RaceX (RACEX) hinna kohta

RaceX (RACEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RaceX (RACEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RACEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RACEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RACEX tokeni tokenoomikat, avastage RACEX tokeni reaalajas hinda!

RACEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RACEX võiks suunduda? Meie RACEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RACEX tokeni hinna ennustust kohe!

