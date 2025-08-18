RaceX hind (RACEX)
+1.42%
+1.98%
+11.00%
+11.00%
RaceX (RACEX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RACEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RACEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01212355 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on RACEX muutunud +1.42% viimase tunni jooksul, +1.98% 24 tunni vältel +11.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RaceX praegune turukapitalisatsioon on $ 64.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RACEX ringlev varu on 742.06M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.47K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse RaceX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RaceX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RaceX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RaceX ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+1.98%
|30 päeva
|$ 0
|+34.21%
|60 päeva
|$ 0
|+91.70%
|90 päeva
|$ 0
|--
The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races.
Kui palju on RaceX (RACEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RaceX (RACEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RaceX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake RaceX hinna ennustust kohe!
RaceX (RACEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RACEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
