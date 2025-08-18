Rohkem infot RABBIT

1 RABBIT/USD reaalajas hind:

-5.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
RabbitSwap (RABBIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:57:35 (UTC+8)

RabbitSwap (RABBIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.38%

-5.31%

-15.67%

-15.67%

RabbitSwap (RABBIT) reaalajas hind on $0.00628349. Viimase 24 tunni jooksul RABBIT kaubeldud madalaim $ 0.00622393 ja kõrgeim $ 0.00676923 näitab aktiivset turu volatiivsust. RABBITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.045219 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00138977.

Lüliajalise tootluse osas on RABBIT muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -5.31% 24 tunni vältel -15.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RabbitSwap (RABBIT) – turuteave

--
RabbitSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 628.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RABBIT ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.28M.

RabbitSwap (RABBIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RabbitSwap ja USD hinnamuutus $ -0.000352763812339224.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RabbitSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0022056262.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RabbitSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0026701118.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RabbitSwap ja USD hinnamuutus $ -0.015903343985310572.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000352763812339224-5.31%
30 päeva$ -0.0022056262-35.10%
60 päeva$ -0.0026701118-42.49%
90 päeva$ -0.015903343985310572-71.67%

Mis on RabbitSwap (RABBIT)

RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse RabbitSwap (RABBIT) allikas

Ametlik veebisait

RabbitSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on RabbitSwap (RABBIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RabbitSwap (RABBIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RabbitSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RabbitSwap hinna ennustust kohe!

RABBIT kohalike valuutade suhtes

RabbitSwap (RABBIT) tokenoomika

RabbitSwap (RABBIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RABBIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RabbitSwap (RABBIT) kohta

Kui palju on RabbitSwap (RABBIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas RABBIT hind USD on 0.00628349 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RABBIT/USD hind?
Praegune hind RABBIT/USD on $ 0.00628349. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RabbitSwap turukapitalisatsioon?
RABBIT turukapitalisatsioon on $ 628.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RABBIT ringlev varu?
RABBIT ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RABBIT (ATH) hind?
RABBIT saavutab ATH hinna summas 0.045219 USD.
Mis oli kõigi aegade RABBIT madalaim (ATL) hind?
RABBIT nägi ATL hinda summas 0.00138977 USD.
Milline on RABBIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RABBIT kauplemismaht on -- USD.
Kas RABBIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
RABBIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RABBIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:57:35 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.