Rabbit Finance (RABBIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rabbit Finance (RABBIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rabbit Finance (RABBIT) teave Rabbit Finance is a cross-chain excess lending protocol, which can help deposit users obtain more interest and help liquidity farmers obtain higher income through high as 9x leverage and optimized reinvestment strategy. Ametlik veebisait: https://www.rabbitfinance.io/ Ostke RABBIT kohe!

Rabbit Finance (RABBIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rabbit Finance (RABBIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.47K $ 42.47K $ 42.47K Koguvaru: $ 179.06M $ 179.06M $ 179.06M Ringlev varu: $ 106.45M $ 106.45M $ 106.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.44K $ 71.44K $ 71.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003987 $ 0.0003987 $ 0.0003987 Lisateave Rabbit Finance (RABBIT) hinna kohta

Rabbit Finance (RABBIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rabbit Finance (RABBIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RABBIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RABBIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RABBIT tokeni tokenoomikat, avastage RABBIT tokeni reaalajas hinda!

RABBIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RABBIT võiks suunduda? Meie RABBIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RABBIT tokeni hinna ennustust kohe!

