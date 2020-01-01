Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) teave Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Ametlik veebisait: https://koshercapital.net Valge raamat: https://koshercapital.net/whitepaper Ostke SHEKEL kohe!

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01170129 $ 0.01170129 $ 0.01170129 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00346838 $ 0.00346838 $ 0.00346838 Lisateave Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) hinna kohta

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHEKEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHEKEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHEKEL tokeni tokenoomikat, avastage SHEKEL tokeni reaalajas hinda!

