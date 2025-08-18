Rohkem infot SHEKEL

Rabbi Schlomo by Virtuals logo

Rabbi Schlomo by Virtuals hind (SHEKEL)

Loendis mitteolevad

1 SHEKEL/USD reaalajas hind:

$0.00345977
$0.00345977
-4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:49:19 (UTC+8)

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00344072
$ 0.00344072
24 h madal
$ 0.00402447
$ 0.00402447
24 h kõrge

$ 0.00344072
$ 0.00344072

$ 0.00402447
$ 0.00402447

$ 0.01170129
$ 0.01170129

$ 0
$ 0

+2.16%

-2.75%

-30.42%

-30.42%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) reaalajas hind on $0.00352495. Viimase 24 tunni jooksul SHEKEL kaubeldud madalaim $ 0.00344072 ja kõrgeim $ 0.00402447 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHEKELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01170129 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHEKEL muutunud +2.16% viimase tunni jooksul, -2.75% 24 tunni vältel -30.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) – turuteave

$ 3.52M
$ 3.52M

--
--

$ 3.52M
$ 3.52M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Rabbi Schlomo by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 3.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHEKEL ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.52M.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rabbi Schlomo by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.00010002351588852.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rabbi Schlomo by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0003749714.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rabbi Schlomo by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0015704455.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rabbi Schlomo by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.003663377221172589.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00010002351588852-2.75%
30 päeva$ -0.0003749714-10.63%
60 päeva$ -0.0015704455-44.55%
90 päeva$ -0.003663377221172589-50.96%

Mis on Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Rabbi Schlomo by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rabbi Schlomo by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rabbi Schlomo by Virtuals hinna ennustust kohe!

SHEKEL kohalike valuutade suhtes

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenoomika

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHEKEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) kohta

Kui palju on Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHEKEL hind USD on 0.00352495 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHEKEL/USD hind?
Praegune hind SHEKEL/USD on $ 0.00352495. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rabbi Schlomo by Virtuals turukapitalisatsioon?
SHEKEL turukapitalisatsioon on $ 3.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHEKEL ringlev varu?
SHEKEL ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHEKEL (ATH) hind?
SHEKEL saavutab ATH hinna summas 0.01170129 USD.
Mis oli kõigi aegade SHEKEL madalaim (ATL) hind?
SHEKEL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHEKEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHEKEL kauplemismaht on -- USD.
Kas SHEKEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHEKEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHEKEL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:49:19 (UTC+8)

