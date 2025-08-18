QuStream hind (QST)
QuStream (QST) reaalajas hind on $0,01086634. Viimase 24 tunni jooksul QST kaubeldud madalaim $ 0,01005236 ja kõrgeim $ 0,01161782 näitab aktiivset turu volatiivsust. QSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,01167398 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on QST muutunud -0,57% viimase tunni jooksul, +0,12% 24 tunni vältel +30,61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
QuStream praegune turukapitalisatsioon on $ 10,91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. QST ringlev varu on 999,99M, mille koguvaru on 999985725.664723. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10,91M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse QuStream ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QuStream ja USD hinnamuutus $ +0,0223215639.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QuStream ja USD hinnamuutus $ +0,0168635893.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QuStream ja USD hinnamuutus $ +0,009230237811229973.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0,12%
|30 päeva
|$ +0,0223215639
|+205,42%
|60 päeva
|$ +0,0168635893
|+155,19%
|90 päeva
|$ +0,009230237811229973
|+564,16%
QuStream (QST) Project Description QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness. At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries. QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization. The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment. Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.